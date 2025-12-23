Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 23. Dezember

DARTS: Merk in Runde zwei gegen Ex-Weltmeister "Snakebite" Wright

HANDBALL: Spitzenreiter gegen Rekordmeister: Magdeburg empfängt Kiel

BASKETBALL: Erster EuroLeague-Auftritt der Bayern nach Herbert-Aus

DARTS: Nach seinem Überraschungserfolg zum Auftakt trifft Debütant Arno Merk bei der WM im Londoner Alexandra Palace in der zweiten Runde auf den zweimaligen Weltmeister "Snakebite" Peter Wright. Ein Sieg gegen den schillernden Schotten wäre ein noch größerer Coup als der Erstrundensieg gegen den früheren WM-Viertelfinalisten Kim Huybrechts. Wright ist zwar aktuell nur noch die Nummer 30 der Weltrangliste, liegt damit aber dennoch 133 Plätze vor Merk. Planmäßig treten die beiden um 16.40 Uhr ans Oche.

HANDBALL: Der SC Magdeburg thront in der Bundesliga ungeschlagen an der Spitze, erst einen Punkt hat die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in der laufenden Spielzeit abgegeben. Als nächstes versucht sich Rekordmeister THW Kiel daran, die Magdeburger zu besiegen. Der Tabellenfünfte aus Kiel benötigt die Punkte, um den Abstand auf die Champions-League-Plätze wieder auf zwei Zähler zu verkürzen. Anwurf für das Nachholspiel des sechsten Spieltags ist um 19.00 Uhr.

BASKETBALL: Die Basketballer des FC Bayern kehren erstmals nach der Trennung von Weltmeistercoach Gordon Herbert wieder auf die EuroLeague-Bühne zurück. Nachdem in der Bundesliga am Sonntag bei den Telekom Baskets Bonn klar gewonnen wurde (83:55), versucht das vom bisherigen Herbert-Assistenten um Mihajlo Mitic gecoachte Team, die EuroLeague-Horror-Serie von acht Niederlagen nacheinander zu beenden. Den Münchnern steht dabei in eigener Halle aber kein Geringerer als der Spitzenreiter Hapoel Tel Aviv im Weg. Um 19.30 Uhr geht es im Münchner SAP Garden los.