Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 3. März

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Das Team von Trainer Christian Wück trifft im ersten Gruppenspiel in Dresden um 17.45 Uhr auf Slowenien. Die DFB-Frauen bekommen es in Gruppe vier der Liga A außerdem mit Norwegen und Österreich zu tun.

In der dritten Liga trifft Tabellenführer VfL Osnabrück am 27. Spieltag im Heimspiel auf Viktoria Köln, Verfolger Energie Cottbus gastiert bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart. Für Erzgebirge Aue und den SSV Ulm geht es ebenfalls um wichtige Punkte, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss zu verlieren. Alle Spiele beginnen um 19 Uhr.

Der THW Kiel, die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf wollen am vorletzten Spieltag der Hauptrunde die Tabellenführung in ihren Gruppen der European League verteidigen. Die SG Flensburg-Handewitt will im Duell mit Montpellier HB den Playoff-Einzug sichern und sich die Chance erhalten, am letzten Spieltag im direkten Duell noch an Tabellenführer THW Kiel vorbeizuziehen.