Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 30. Dezember 2025

FUSSBALL: Kampf ums Achtelfinale beim Afrika-Cup

FUSSBALL: Spitzenreiter Arsenal gegen Aston Villa gefordert

FUSSBALL: Beim Afrika-Cup in Marokko steht der Kampf um die Achtelfinal-Tickets im Fokus. Zum Abschluss in der Gruppe C muss Tansania ab 17.00 Uhr gegen Tunesien bestehen, Uganda trifft auf den Mitfavoriten Nigeria, der das Weiterkommen bereits sicher hat. Ab 20.00 Uhr ist in der Gruppe D Senegals Nationalmannschaft gegen Benin gefordert, die DR Kongo trifft parallel auf die bereits ausgeschiedene Auswahl von Botswana.

FUSSBALL: In der Premier League hat Tabellenführer FC Arsenal im Spitzenspiel Aston Villa zu Gast. Ab 21.15 Uhr könnte es bei den Gunners im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft auch das Comeback von Kai Havertz geben, falls der Nationalspieler beim Jahresabschluss den Sprung in den Kader schafft. Seit einer Knie-OP im August war der 26 Jahre alte Angreifer außer Gefecht gesetzt.