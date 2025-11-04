Anzeige
Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 4. November

Article Image Media
© FIRO/SID

FUSSBALL: FC Bayern im Spitzenspiel bei PSG gefordert

HANDBALL: Kaderbekanntgabe vor Heim-WM

FUSSBALL: Nach wettbewerbsübergreifend 15 Siegen in Folge reist der FC Bayern mit breiter Brust zum Spitzenspiel bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Beide Mannschaften sind bislang makellos und grüßen ohne Punktverlust von der Tabellenspitze. Welche Serie reißt? Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr und wird live auf Prime Video übertragen.

HANDBALL: Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch gibt um 11.30 Uhr den Kader seiner Handball-Nationalmannschaft für die Heim-WM (26. November bis 14. Dezember) bekannt. Die Achse um Torhüterin Kathi Filter, Kapitänin Antje Döll und Rückraumspielerin Emily Vogel steht. Zaubert Gaugisch für die Medaillenjagd noch eine Überraschung aus dem Hut?

