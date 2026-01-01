Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 1. Januar 2026

Bei der Vierschanzentournee steht das traditionelle Neujahrsspringen auf dem Programm. In Garmisch-Partenkirchen wollen es die Deutschen Felix Hoffmann und Philipp Raimund dem slowenischen Top-Favoriten Domen Prevc so schwer wie möglich machen. Das zweite Springen der 74. Tournee beginnt um 14.00 Uhr.

Nach seinem ersten Pflichtspieltor für den FC Liverpool will Florian Wirtz mit dem englischen Fußballmeister den nächsten Erfolg. Am Neujahrestag geht es für Liverpool um 18.30 Uhr gegen Leeds United, dabei wollen die Reds nachlegen. Zweieinhalb Stunden danach beginnt das Spiel von Manchester City beim AFC Sunderland. Das Team von Pep Guardiola ist momentan der einzige ernstzunehmende Verfolger des Tabellenführers FC Arsenal und könnte seinen Rückstand wieder auf zwei Punkte verkürzen.

Im Londoner Alexandra Palace geht die Darts-WM in ihre entscheidende Phase. Im ersten Viertelfinale stehen sich der Engländer Ryan Searle und Jonny Clayton aus Wales gegenüber. Es folgen die Partien zwischen Gary Anderson und Justin Hood, Weltmeister Luke Littler und Krzysztof Ratajski sowie Ex-Champion Luke Humphries und Gian van Veen. Die Sessions beginnen um 13.30 und 20.00 Uhr.