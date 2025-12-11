Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 11. Dezember

FUSSBALL: Stuttgart, Freiburg und Mainz im Europapokal - Debüt für Fischer

DARTS: WM-Start in London mit Littler und Merk

FUSSBALL: Der Donnerstag gehört wieder den "kleinen" Europapokalen, zwei der drei deutschen Vertreter haben dabei Heimrecht. In der Europa League spielt der VfB Stuttgart um 18.45 Uhr (RTL+) gegen Maccabi Tel Aviv, der SC Freiburg empfängt um 21.00 Uhr (RTL) RB Salzburg. Die beiden Bundesligisten kämpfen um ihren jeweils vierten Sieg im sechsten Spiel. Ein besonderer Abend steht für den FSV Mainz 05 in der Conference League an: Erstmals steht Urs Fischer als neuer Cheftrainer in der Verantwortung, das Spiel bei Lech Posen beginnt um 21.00 Uhr (RTL+).

DARTS: Im Londoner Alexandra Palace beginnt wie in jedem Dezember die Darts-WM - dieses Mal vier Tage früher als gewohnt, denn es ist eine Rekordausgabe: Statt 96 Spielern und Spielerinnen sind erstmals 128 dabei, eindeutiger Titelfavorit ist der erst 18 Jahre alte Weltmeister Luke Littler. Acht Deutsche nehmen teil, ebenfalls Rekord, und einer von ihnen darf gleich den Auftakt mitgestalten: Debütant Arno Merk eröffnet das Turnier am Donnerstag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Belgier Kim Huybrechts. Später am Abend spielt auch Littler gegen Darius Labanauskas aus Litauen.