Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 12. März

FUSSBALL: Stuttgart, Freiburg und Mainz in Europa gefordert

PARALYMPICS: Forster mit Medaillenchance im Riesenslalom

TENNIS: Zverev im Viertelfinale von Indian Wells

FUSSBALL: Die Bundesligisten SC Freiburg und VfB Stuttgart wollen in der Europa League den Grundstein für den Viertelfinal-Einzug legen. Freiburg ist beim viermaligen belgischen Meister KRC Genk zu Gast (21.00 Uhr) und will sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen. Stuttgart empfängt bereits um 18.45 Uhr den portugiesischen Tabellenführer FC Porto. In der Conference League trifft FSV Mainz 05 (21.00 Uhr) auf den tschechischen Klub Sigma Olmütz, der in seiner Liga derzeit Rang fünf belegt.

PARALYMPICS: Monoskifahrerin Anna-Lena Forster startet im paralympischen Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo (ab 9.00 Uhr) und hofft auf ihre nächste Medaille. Die Abfahrts-Siegerin, die zudem bereits Silber in der Super-Kombination gewann, zählt auch in dieser Disziplin zum Favoritenkreis. Schon bei den Paralympischen Winterspielen 2014 in Sotschi hatte Forster im Riesenslalom Bronze geholt.

TENNIS: Alexander Zverev bestreitet beim Masters in Indian Wells am Donnerstagabend sein Viertelfinale gegen den Franzosen Arthur Fils. Zverev peilt sein erstes Halbfinale beim Turnier in Kalifornien an. Auf der ATP-Tour ist es bereits das sechste Duell der beiden – mit der besseren Bilanz für Zverev, der vier der bisherigen Begegnungen gewann.