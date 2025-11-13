Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 13. November

FUSSBALL: Frankreich und Portugal greifen nach WM-Tickets

TENNIS: Alcaraz gegen Musetti gefordert

FUSSBALL: In der europäischen Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 können sich die nächsten Nationen ihre Tickets sichern. Unter anderem beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sicher dabei ist Frankreich, wenn ein Heimsieg gegen die Ukraine gelingt, gleiches gilt für Portugal in Irland. Die Partien in Paris und Dublin beginnen um 20.45 Uhr.

TENNIS: Bei den ATP Finals in Turin kämpft das Tennis-Quartett aus der Jimmy-Connors-Gruppe um den Einzug ins Halbfinale. Zunächst trifft am Nachmittag Taylor Fritz (USA) im abschließenden Gruppenspiel auf den Australier Alex de Minaur. Am Abend bekommt es dann Spaniens noch ungeschlagener Topstar Carlos Alcaraz mit Lorenzo Musetti (Italien) zu tun. Mit einem Sieg würde sich Alcaraz zudem den ersten Platz in der Weltrangliste am Ende des Tennisjahres sichern.