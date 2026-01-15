Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 15. Januar 2026

HANDBALL: Deutscher EM-Auftakt gegen Österreich

BASKETBALL: Erstes NBA-Spiel in Deutschland

FUSSBALL: Augsburg empfängt Union

EISKUNSTLAUF: EM-Kür der Paare

HANDBALL: Nach zwei erfolgreichen Generalproben gegen den WM-Zweiten Kroatien geht das deutsche Team mit breiter Brust in sein Auftaktspiel bei der Handball-EM in Dänemark. Um 20.30 Uhr geht es in Herning gegen Österreich, das der DHB-Auswahl im EM-Duell 2024 ein Unentschieden abtrotzen konnte. Dennoch gilt das deutsche Team, gespickt mit Stars wie Andreas Wolff oder Juri Knorr, als klarer Favorit.

BASKETBALL: Das erste NBA-Spiel auf deutschem Boden steht an. Im "Berlin Game 2026" stehen sich um 20.00 Uhr die Orlando Magic und die Memphis Grizzlies gegenüber. Bei den Magic stehen die Wagner-Brüder Franz und Moritz im Fokus, die ein emotionales "Heimspiel" vor der Brust haben. Die beiden Weltmeister sind in Berlin aufgewachsen und haben vor ihrem Wechsel in die USA für Alba Berlin gespielt.

FUSSBALL: Der FC Augsburg will nach dem desolaten Auftritt beim 0:4 in Mönchengladbach zurück in die Erfolgsspur finden. Der Tabellen-15. empfängt zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde um 20.30 Uhr Union Berlin. Der Hauptstadtklub hat nach zuletzt guten Ergebnissen am Mittwoch vorzeitig den Vertrag mit Cheftrainer Stephen Baumgart verlängert.

EISKUNSTLAUF: Nach dem Kurzprogramm am Mittwoch wollen sich Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin in der finalen Paar-Kür der Eiskunstlauf-EM in Sheffield die Goldmedaille sichern. Um 20.00 Uhr gehen die ersten Paare aufs Eis. Das deutsche Duo gewann die EM schon 2025 und wird auch bei den Olympischen Spielen zu den deutschen Medaillenhoffnungen zählen.