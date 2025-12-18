Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 18. Dezember

FUSSBALL: Fischer und Mainz haben Achtelfinale der Conference League im Blick

BIATHLON: Weltcup in Le Grand Bornand mit Rückkehrerin Preuß

DARTS: Grüllich startet als letzter Deutscher in die WM

FUSSBALL: Für den Fußball-Bundesligisten Mainz 05 liegt nach dem Überraschungserfolg bei Bayern München (2:2) der volle Fokus auf dem letzten Spieltag der Ligaphase in der Conference League. Das Team von Trainer Urs Fischer ist gegen den türkischen Klub Samsunspor mit Coach Thomas Reis gefordert, Mainz wäre mit einem Sieg sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Um 21.00 Uhr ist Anpfiff.

BIATHLON: Nach schwachem Saisonstart und krankheitsbedingter Pause ist Franziska Preuß beim Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand zurück im DSV-Team. Dort geht die Gesamtweltcupsiegerin ab 14.15 Uhr gemeinsam mit Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Julia Kink im Sprint über 7,5 km an den Start.

DARTS: Als letzter von acht deutschen Dartsprofis steigt Dominik Grüllich im Ally Pally in die WM ein. Es geht gegen Jermaine Wattimena aus den Niederlanden, Nummer 19 der Welt. Ob der 23-jährige Grüllich für eine Überraschung gut ist, kann er ab 20.10 Uhr zeigen.