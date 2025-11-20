Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 20. November

HANDBALL: DHB-Frauen testen gegen die Schweiz

TENNIS: DTB-Team um Zverev im Davis Cup gegen Argentinien

FUSSBALL: Auslosung für WM-Play-offs in Zürich

HANDBALL: Deutschlands Handballerinnen bestreiten um 19.15 Uhr in St. Gallen den vorletzten Test vor der Heim-WM. Gegen die Schweiz will das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch die Abläufe für den Ernstfall festigen. Nach dem Duell folgt am Samstag erneut gegen die Eidgenossinnen die Generalprobe in Göppingen, ehe am kommenden Mittwoch das WM-Eröffnungsspiel gegen Island steigt.

TENNIS: Alexander Zverev ist der Trumpf des deutschen Davis-Cup-Teams bei den Finals in Bologna. Die deutsche Nummer eins will mit der DTB-Auswahl den ersten Titel seit 1993 holen und eine durchwachsene Saison versöhnlich beenden. Im Viertelfinale gegen Argentinien wartet ab 17.00 Uhr ein kniffliger Gegner auf das mitfavorisierte deutsche Team.

FUSSBALL: In Zürich werden die Paarungen für die europäischen Play-offs zur WM 2026 ausgelost. 16 Teams kämpfen im März um die vier letzten Tickets für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Mit dabei sind unter anderem Italien, Polen und die Ukraine. Auch die Halbfinal-Paarungen für die interkontinentalen Play-offs werden gezogen, hier kämpfen sechs Nationen um zwei verbliebene Startplätze. Los geht es um 13.00 Uhr.