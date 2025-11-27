Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 27. November

FUSSBALL: Stuttgart, Freiburg und Mainz auf Reisen

FOOTBALL: St. Brown und die Lions empfangen Packers

FUSSBALL: In der Europa League steht der 5. Spieltag auf dem Programm, und die Ausgangslage für die deutschen Vertreter ist unterschiedlich: Der SC Freiburg tritt bei Viktoria Pilsen um 18.45 Uhr zu einem Topspiel an, beide Teams sind noch ungeschlagen, Freiburg liegt gar auf Rang zwei der Gesamttabelle und könnte auswärts wohl mit einem Remis leben. Der VfB Stuttgart dagegen braucht um 21.00 Uhr bei den Go Ahead Eagles Deventer in den Niederlanden einen Sieg, sonst gerät der Sprung in die K.o.-Runde allmählich in Gefahr. Der in der Fußball-Bundesliga so glücklose FSV Mainz 05 tritt zudem um 18.45 Uhr bei Universitatea Craiova in Rumänien an und kann in der Conference League den vierten Sieg im vierten Spiel holen.

FOOTBALL: In der Football-Profiliga NFL geht es auf und ab für die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown - und an Thanksgiving steht ein besonders wichtiges Spiel an: Um 19.00 Uhr deutscher Zeit sind die Green Bay Packers im Ford Field zu Gast, gegen den ewigen Rivalen sind Siege stets besonders süß. Die Lions brauchen einen Erfolg aber auch ganz dringend im Rennen um die Play-offs in der NFC North.