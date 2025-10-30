Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 30. Oktober

HANDBALL: EM-Kader auf dem Prüfstand gegen Island

BASKETBALL: Bayern will gegen Bologna nachlegen

HANDBALL: Deutschlands Handball-Nationalmannschaft steht vor einem Härtetest: Gegen Island (19.30 Uhr/ZDF-Livestream) beginnt in Nürnberg der Kampf um die begehrten EM-Kaderplätze. Bundestrainer Alfred Gislason fordert volle Konzentration, denn nur vier Spiele bleiben bis zum Turnierstart im Januar. Mit dabei sind auch Talente wie Lasse Ludwig und Tom Kiesler, die sich für die Europameisterschaft empfehlen wollen.

BASKETBALL: Nach dem starken Comeback-Sieg gegen Real Madrid will Bayern München in der EuroLeague direkt nachlegen. Am 8. Spieltag empfängt der deutsche Meister Virtus Bologna (20.30 Uhr/MagentaSport) im heimischen SAP Garden. Besonders im Fokus steht erneut Isiaha Mike, der gegen Real mit 29 Punkten glänzte. Die Münchner wollen ihre Bilanz verbessern und sich in der Königsklasse weiter stabilisieren.