Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 5. Februar

OLYMPIA: Eishockey-Frauen eröffnen olympisches Turnier

BASKETBALL: Bayern empfängt AS Monaco in der EuroLeague

OLYMPIA: Am Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Norditalien beginnt bereits für die deutsche Frauenmannschaft das Eishockeyturnier in Mailand. Die ambitionierte Auswahl des kanadischen Bundestrainers Jeff MacLeod trifft im ersten Gruppenspiel auf Schweden (12.10 Uhr). Eine Medaille ist der Traum. "Wenn wir als Team gut performen, ist das möglich", sagt MacLeod.

BASKETBALL: Bayern München will den Abstand zu den Play-off-Plätzen in der EuroLeague weiter verkürzen. Nach sechs Siegen in den vergangenen acht Spielen trifft der deutsche Meister auf die AS Monaco (20.30 Uhr). Das Team des deutschen Weltmeisters Daniel Theis belegt derzeit Rang zehn und darf damit auf die Play-in-Plätze hoffen. Die Bayern haben vier Siege weniger auf dem Konto.