Sport Allgemein
Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 5. März
Für die deutschen Biathleten bedeutet die Rückkehr in den Weltcup auch den Neubeginn nach der "Ära Franziska Preuß". Im finnischen Kontiolahti schwebt schon zum Auftakt im 15-km-Rennen der Frauen die Frage über den Winterzweikämpfern des Deutschen Ski-Verbandes (DSV), wer die nach Olympia zurückgetretene Weltmeisterin ersetzen kann.
Titelverteidiger SC Magdeburg kann in der Handball-Champions-League in seinem vorletzten Vorrundenspiel den Gruppensieg perfekt machen. Im Falle eines Erfolgs gegen den spanischen Topklub FC Barcelona wäre der deutsche Ex-Meister, der bereits für das Viertelfinale qualifiziert, nicht mehr von Platz eins der Gruppe B zu verdrängen.