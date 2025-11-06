Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 6. November

FUSSBALL: DFB-Nominierung vor WM-Qualifikation

FUSSBALL: Drei Bundesligisten im Europapokal gefordert

EISHOCKEY: Auftakt für DEB-Männer beim Deutschland Cup

FUSSBALL: Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt seinen DFB-Kader für die entscheidende Phase in der WM-Qualifikation vor. Wer soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den Duellen in Luxemburg und gegen die Slowakei zur Endrunde im kommenden Jahr führen? Wird Nagelsmann dabei auf Überraschungen setzen? Ab 13.00 Uhr gibt es die Antworten.

FUSSBALL: Fußball-Bundesligist SC Freiburg ist nach drei Spielen in der Europa League noch ungeschlagen - und diese Serie soll auch beim OGC Nizza nicht enden. Ab 18.45 Uhr rollt der Ball in Frankreich. Um 21.00 Uhr will dann der VfB Stuttgart nach zwei Niederlagen in Folge international wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, im heimischen Stadion geht es gegen Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden. In der Conference League trifft derweil der FSV Mainz 05 auf den italienischen Erstligisten AC Florenz, beide Teams stehen nach zwei Partien bei sechs Punkten. Bitter: Bei den Gästen fehlt Robin Gosens mit einer Muskelverletzung. Auch hier geht es bereits um 18.45 Uhr los.

EISHOCKEY: Die DEB-Männer starten in den Deutschland Cup - und damit ist das Casting für die Olympischen Spiele eröffnet. Nur die NHL-Stars wie Leon Draisaitl sind gesetzt, alle anderen Akteure wollen sich in Landshut in den Fokus spielen. Ab 19.45 Uhr trifft die deutsche Mannschaft auf Lettland, bis Sonntag stehen noch zwei weitere Begegnungen auf dem Programm.