Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 16. Januar 2026

Eintracht Frankfurt ist nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen beim Tabellen-13. Werder Bremen gefordert. Dabei wird die Eintracht auf den verletzten Neuzugang Younes Ebnoutalib verzichten müssen. Werder, das zuletzt vier Spiele in Serie torlos blieb, will gegen die drittschlechteste Defensive der Liga wieder erfolgreich sein. Anstoß im Weserstadion ist um 20.30 Uhr.

In Ruhpolding hat Franziska Preuß nach einer enttäuschenden Staffelleistung samt Strafrunde im Sprint die Chance auf Wiedergutmachung. Nach einem holprigen Saisonstart gilt es für die 31-jährige Gesamtweltcupsiegerin drei Wochen vor Olympia ihre Topform zu finden. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr.

Mit zwei Abstiegskrachern meldet sich die 2. Bundesliga aus der Winterpause zurück. Düsseldorf empfängt um 18.30 Uhr Arminia Bielefeld, gleichzeitig gastiert Magdeburg in Braunschweig. Die vier Teams trennen in der Tabelle gerade einmal drei Punkte, ein Sieg wäre somit für jede Mannschaft elementar.