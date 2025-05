Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 16. Mai

Für Lewis Hamilton steht das erste Heimrennen seit seinem Wechsel zu Ferrari beim Großen Preis der Emilia-Romagna an. Zunächst geht es für die Formel-Piloten um den Rekordweltmeister ab 13.30 und 17.00 Uhr zum 1. und 2. Training auf die Strecke im Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Für Hamilton läuft es bislang nicht rund, Oscar Piastri ist der Mann der Stunde. Der australische McLaren-Pilot hat vier der sechs Saisonrennen gewonnen, am Sonntag steigt in Imola das siebte.