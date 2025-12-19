Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 19. Dezember

Borussen-Duell zum Auftakt des letzten Bundesliga Spieltags des Jahres: Um 20.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach. Mit einem Erfolg würde Niko Kovacs Team, das zuletzt stark in der Kritik stand, vorübergehend am zweitplatzierten RB Leipzig vorbeiziehen. Für Eugen Polanski und Gladbach geht es darum, sich im engen Tabellenmittelfeld abzusichern.

Nach den Frauen starten auch die Biathlon-Männer in ihr Weltcup-Wochenende im französischen Le Grand Bornand. Phillip Horn, der erst in Hochfilzen aufs Podest lief, will beim Sprint weitere Weltcuppunkte sammeln, um vorne anzugreifen. Ab 14.15 Uhr gehen aus dem deutschen Team außerdem Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel, Danilo Riethmüller und Simon Kaiser an den Start.