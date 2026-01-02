Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 2. Januar 2026

Im Londoner Alexandra Palace geht die Darts-WM in ihre entscheidende Phase. Die besten vier Spieler des XXL-Turniers, das drei Wochen zuvor begonnen hat, kämpfen in sechs Gewinnsätzen um den Einzug ins Finale am Samstag. Der neue Weltmeister erhält neben der Sid Waddell Trophy ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund. Los geht es um 20.30 Uhr.

Nach drei deutlichen Siegen binnen sechs Tagen in der Bundesliga will Basketball-Meister Bayern München den Schwung unter dem neuen Trainer Svetislav Pesic mitnehmen in die EuroLeague. Der Tabellenletzte, der in der Königsklasse seine vergangenen neun Spiele verlor, empfängt um 21 Uhr Maccabi Tel Aviv, das fünf Siege in Folge im Rücken hat.