Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 21. November

Nationaltorhüter Oliver Baumann steht vor seinem 500. Bundesligaspiel: Mit der TSG Hoffenheim geht es für den Keeper zum kriselnden FSV Mainz 05. Die Sinsheimer sind sehr gut in die Saison gestartet, mit einem Sieg könnte die TSG über Nacht sogar auf den zweiten Tabellenplatz springen. Mainz hingegen hat erst eins seiner zehn Saisonspiele gewonnen und ist Vorletzter. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Auftakt fürs drittletzte Formel-1-Wochenende: In Las Vegas stehen um 1.30 und 5.00 Uhr deutscher Zeit die ersten beiden Trainings an. Im Mittelpunkt ist der Dreikampf um den Titel, bei dem Lando Norris die besten Karten hat. Der McLaren-Pilot führt die WM mit 24 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri und mit 49 auf Titelverteidiger Max Verstappen an. Das schlechte Wetter in Nevada stellt die Fahrer vor eine zusätzliche Herausforderung.

Die Skispringer starten mit einem Mixed-Team-Wettbewerb in den Olympischen Winter. In Lillehammer geht es ab 16.00 Uhr los. Am Wochenende folgen für Frauen und Männer jeweils zwei Einzelspringen.