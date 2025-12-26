Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 26. Dezember 2025

Nach dem misslungenen Start von Trainer Svetislav Pesic beim 72:82 gegen Hapoel Tel Aviv in der EuroLeague soll für Bayern München in der Bundesliga der erste Sieg unter dem neuen Coach her. Ab 20 Uhr will der BBL-Tabellenführer bei den Skyliners Frankfurt seine Spitzenpostion festigen. Für Pesic, Nachfolger des entlassenen Weltmeistertrainers Gordon Herbert, ist es die erste Bewährungsprobe im nationalen Wettbewerb seit seiner erneuten Amtsübernahme am Montag. Ab 18.30 Uhr messen sich zuvor die beiden punktgleichen Bayern-Verfolger Fitness First Würzburg Baskets und die VET-Concept Gladiators Trier im direkten Duell.

Der Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg muss erst am Samstag wieder ran, die Verfolger wollen vorlegen. Ab 17.30 Uhr kann der Tabellenzweite SG Flensburg-Handewitt gegen den Bergischen HC näher an die Magdeburger heranrücken. Auch der TBV Lemgo Lippe, derzeit auf Rang drei, will parallel gegen die HSG Wetzlar Punkte gutmachen. Der THW Kiel, als Fünfter in Schlagdistanz zu den Top-Platzierungen, ist derweil beim HC Erlangen gefordert.

Für Nationalspieler Nick Woltemade geht es an seinem ersten "Boxing Day" mit Newcastle United ab 21.00 Uhr bei Manchester United um den Anschluss an die internationalen Plätze in der Premier League. Die Magpies spielen bislang eine durchwachsene Saison, der Rückstand auf den Tabellensiebten ManUnited beträgt drei Zähler. Anders als in den Vorjahren ist die Partie im Old Trafford das einzige Premier-League-Spiel am zweiten Weihnachtstag.