Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 28. November

Die deutschen Fußballerinnen greifen nach ihrem ersten Titel seit neun Jahren. Im Nations-League-Finale kommt es zum Wiedersehen mit Weltmeister Spanien, das Hinspiel steigt ab 20.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern. Bei der EM im Sommer war das Team von Bundestrainer Christian Wück im Halbfinale gegen den späteren Vize-Europameister mit 0:1 nach Verlängerung ausgeschieden. Das Final-Rückspiel wird am Dienstag in Madrid ausgetragen.

Den elften Spieltag der Fußball-Bundesliga eröffnen am Abend Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Die Fohlen wollen ab 20.30 Uhr ihren Aufwärtstrend unter Eugen Polanski als Trainer fortsetzen, für die Tabellenzweiten aus Sachsen geht es darum, den Spitzenreiter Bayern München nicht aus den Augen zu verlieren.

Nach dem erfolgreichen Start in ihre Heim-WM könnten die deutschen Handballerinnen im zweiten Spiel bereits das Hauptrunden-Ticket lösen. Mit einem weiteren Sieg gegen Uruguay in Stuttgart ab 18.00 Uhr wäre das Weiterkommen für das Team um Kapitänin Antje Döll in der Gruppe C schon vorzeitig sicher.

Die deutschen Basketballer starten in die Qualifikation für die WM 2027 in Katar. In Neu-Ulm trifft der Welt- und Europameister zum Auftakt auf Israel, die Partie beginnt um 19.30 Uhr. Die nächste Hürde steht für die Auswahl des wieder fitten Bundestrainers Àlex Mumbrú danach am Montag auf Zypern an.