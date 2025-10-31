Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 31. Oktober

FUSSBALL: Augsburg taumelt – Dortmund will die Krise nutzen

FUSSBALL: Verfolgerduell zwischen Elversberg und Hannover

FUSSBALL: Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner stehen gegen Borussia Dortmund unter Druck (20.30 Uhr). Nach dem 0:6-Debakel gegen Leipzig und dem Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Bochum ist die Stimmung angespannt. Wagner gibt sich kämpferisch, doch die Verunsicherung ist spürbar. Dortmund reist als Favorit an und will die Schwächephase der Gastgeber nutzen, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

FUSSBALL: Die SV Elversberg empfängt Hannover 96 zum Topspiel der 2. Bundesliga – und könnte nach der Ligapleite in Bielefeld mit einem Sieg zumindest kurzzeitig wieder an die Spitze springen. Hannover startet am Freitagabend (18.30 Uhr) in eine Serie von Topspielen, die über die Aufstiegsambitionen entscheiden könnte. Nach dem Derbysieg gegen Braunschweig wollen die Niedersachsen den Schwung nutzen und an Elversberg vorbeiziehen. Zeitgleich trifft Holstein Kiel auf Preußen Münster.