Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 5. Dezember

Die Fußballwelt blickt nach Washington. In der Hauptstadt der USA werden ab 18.00 Uhr MEZ die Vorrundengruppen für die WM 2026 ausgelost – Spannung pur für alle Nationen. Vor den Augen von US-Präsident Donald Trump hofft die prominent besetzte deutsche Delegation um Bundestrainer Julian Nagelsmann auf eine machbare Vorrundengruppe.

Im Yas Marina Circuit steht alles im Zeichen des großen WM-Showdowns. Am Freitag testen die Fahrer im ersten und zweiten freien Training (10.30 und 14.00 Uhr MEZ) ihre Setups für das letzte Rennen des Jahres in Abu Dhabi. Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri haben noch die Chance, sich zum Weltmeister zu krönen.

Für Franziska Preuß und Co. geht es nach dem enttäuschenden Saisonstart mit dem Sprint in Östersund weiter. Gesamtweltcupsiegerin Preuß hatte zuletzt im ersten Weltcup-Einzelrennen des Olympia-Winters mit über drei Minuten Rückstand und Rang 29 einen Fehlstart hingelegt. Der Wettkampf beginnt um 16.00 Uhr.