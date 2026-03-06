Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 6. März

Nach der Vorentscheidung im Titelrennen empfängt Bayern München nun die abstiegsgefährdete Borussia aus Mönchengladbach. Wegen eines Schlags auf die Wade verpasst Starstürmer Harry Kane die Partie gegen den einstigen Erzrivalen des FC Bayern am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky). Bitter für den Engländer: Auf der Jagd zum Torrekord von Robert Lewandowski (41 Tore) entgeht dem Topstürmer (aktuell 30) nun eine Möglichkeit, näher an die Bestmarke des Polen heranzurücken.

Im Amphitheater von Verona werden am Abend (20 Uhr) die Paralympics 2026 eröffnet - allerdings ohne deutsche Athletinnen und Athleten. Die deutsche Mannschaft setzt mit dem Boykott ein Zeichen gegen die Zulassung von Sportlern aus Russland und Belarus bei den Para-Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Neben Team D bleiben auch Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen, die Niederlande und Tschechien fern.

Die Königsklasse des Motorsports startet in die neue Saison. Beim Großen Preis von Australien gehen Weltmeister Lando Norris und Co. wie üblich schon in der deutschen Nacht auf die Strecke. Das 1. Freie Training steigt im Albert Park um 02.30 Uhr, um 06 Uhr gibt es in der zweiten Trainingseinheit schon mögliche Anhaltspunkte, wer in Melbourne gut zurechtkommt.