Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 7. November

Der kriselnde VfL Wolfsburg und vor allem Trainer Paul Simonis stehen vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen mächtig unter Druck. Nach nur drei Zählern aus den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen sowie dem Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel muss der VfL dringend punkten. Sollte das nicht gelingen, droht Simonis bereits das Aus. Der Ball rollt im Weserstadion ab 20.30 Uhr.

Beim 45. DFB-Bundestag in Frankfurt/Main steht die Wiederwahl von Präsident Bernd Neuendorf auf dem Programm. Der 64-Jährige, der das Amt bereits seit März 2022 bekleidet, wird seine Rolle höchstwahrscheinlich auch in den kommenden vier Jahren ausführen – schließlich hat er keinen Gegenkandidaten. Dazu stehen weitere wichtige Tagesordnungspunkte auf der Agenda, darunter auch die Professionalisierung der Frauen-Bundesliga sowie die Nachwuchsförderung. Der Bundestag startet um 9.30 Uhr.

Der WM-Kampf in der Formel 1 spitzt sich weiter zu. Beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo, der 21. Station im Rennkalender, will Max Verstappen seinen Traum vom fünften Titel in Serie weiter am Leben erhalten. Das favorisierte McLaren-Duo mit Spitzenreiter Lando Norris und Oscar Piastri will den Niederländer derweil auf Distanz halten. Das erste Kräftemessen auf dem Traditionskurs ist das Sprint-Qualifying, das um 19.30 Uhr beginnt.