Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 9. Januar 2026

FUSSBALL: Der BVB zu Gast in Frankfurt

FUSSBALL: Kampf ums Halbfinale beim Afrika-Cup

FUSSBALL: Zum Restart der Bundesliga nach der Winterpause empfängt Eintracht Frankfurt um 20.30 Uhr Borussia Dortmund. Nach gleich vier Neuverpflichtungen im Winter wird die zuletzt unbeständige Eintracht direkt auf die Probe gestellt. Der zweitplatzierte BVB wird das Spiel vermutlich ohne den erkrankten Torhüter Gregor Kobel bestreiten müssen, der den Borussen vergangenen Oktober im DFB-Pokal im Elfmeterschießen noch den Sieg gegen Frankfurt beschert hatte.

FUSSBALL: Bayer Leverkusens Shootingstar Christian Kofane will mit Kamerun im Viertelfinale des Afrika-Cups Gastgeber Marokko ausschalten. Die Kameruner gehen ins Duell mit dem Topfavoriten auf den Turniergewinn zwar als klarer Außenseiter, dürfen sich nach glanzlosen Auftritten des marokkanischen Teams um Real-Star Brahim Diaz aber durchaus Chancen auf den Halbfinaleinzug ausrechnen. Anpfiff in Rabat ist um 20.00 Uhr, zuvor spielen um 17.00 Uhr schon Mali und Senegal um den Halbfinaleinzug.