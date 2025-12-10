Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 10. Dezember

FUSSBALL: Dortmund und Leverkusen kämpfen um CL-Tabellenplätze - Alonso um seinen Job?

FUSSBALL: Alle Augen auf die Champions League: Borussia Dortmund empfängt um 21.00 Uhr erstmalig den norwegischen Meister FK Bodö/Glimt. Zeitgleich trifft Bayer Leverkusen auf Newcastle United und Nick Woltemade, der seit seinem Transfer in die Premier League zum ersten Mal gegen ein deutsches Team spielt. Den größten Druck dürfte jedoch Xabi Alonso verspüren: Sollte er im Bernabeu gegen Manchester City verlieren, könnte dies laut Medienberichten sein letztes Spiel als Trainer von Real Madrid gewesen sein.

FUSSBALL: Nach dem großen Knall in der Vorwoche gründen die 14 Bundesligisten den Frauen-Bundesliga FBL e.V. - anders als zunächst geplant eigenständig ohne den Deutschen Fußball-Bund. Ursprünglich waren für diesen Termin Räumlichkeiten am DFB-Campus vorgesehen, nun findet der Gründungsakt samt Pressekonferenz um 16.00 Uhr im Stadion von Eintracht Frankfurt statt.