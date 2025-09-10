Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 10. September

BASKETBALL: EM-Viertelfinale gegen Slowenien

FUSSBALL: Vorstellung von Hjulmand bei Bayer Leverkusen

BASKETBALL: Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht um 20.00 Uhr (RTL und MagentaSport) in Riga das EM-Viertelfinale gegen Slowenien an. Nach dem mühsamen, aber schlussendlich deutlichen Sieg im Achtelfinale gegen Portugal (85:58) dürfte nun eine Leistungssteigerung nötig sein, um gegen das Team um NBA-Superstar Luka Doncic zu gewinnen.

FUSSBALL: Kasper Hjulmand folgt beim schwach in die Saison gestarteten Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen auf den frühzeitig entlassenen Trainer Erik ten Hag. Um 10.00 Uhr wird der frühere dänische Nationalcoach bei der Werkself offiziell vorgestellt.