Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 11. März

Bayer Leverkusen empfängt den FC Arsenal zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League - und freut sich auf das Wiedersehen mit Kai Havertz. Der Offensivspieler kehrt nach seinem Abgang 2020 erstmals in die BayArena zurück und geht mit dem Premier-League-Tabellenführer als klarer Favorit in das Duell. Die Gunners schlossen die Ligaphase mit acht Siegen in acht Spielen ab. Bayer will für eine Überraschung sorgen. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Olaf Lange gibt sein Debüt als neuer Bundestrainer der deutschen Basketballerinnen. Zum Start der WM-Qualifikation im französischen Villeurbanne trifft die Nationalmannschaft, die ohne Starspielerin Satou Sabally antritt, am Mittwoch auf Südkorea. Insgesamt spielt Deutschland in der Quali fünf Partien innerhalb von sieben Tagen- Als Gastgeber der WM 2026 in Berlin ist Langes Team jedoch bereits qualifiziert. Der Tip-off gegen die Südkoreanerinnen ist um 17.00 Uhr.

Bei den Paralympics in Italien stehen im Skilanglauf sechs Entscheidungen über 10 km klassisch auf dem Programm. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen vor allem auf Weltmeisterin Anja Wicker in der sitzenden Klasse, dem Sprint-Zweiten Sebastian Marburger bei den stehenden Männern und in der Klasse der sehbehinderten Frauen auf Peking-Siegerin Linn Kazmaier, die in China vor vier Jahren im Alter von 15 Jahren triumphiert hatte, sowie Leonie Walter. Die ersten Rennen beginnen um 9.45 Uhr.