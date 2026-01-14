Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 14. Januar 2026

Nach dem furiosen 8:1 gegen Wolfsburg will der FC Bayern beim 1. FC Köln die nächsten Punkte auf dem Weg zur 35. Meisterschaft einfahren. Bei den seit acht Spielen sieglosen Kölnern kam zuletzt Unruhe um Trainer Lukas Kwasniok auf, die mit einem Punktgewinn gegen den Tabellenführer beseitigt werden soll. Anpfiff ist um 20.30 Uhr, parallel gastiert Freiburg in Leipzig und Hoffenheim empfängt Gladbach.

Nach dem dritten Platz in Oberhof steht für die deutschen Frauen um Franziska Preuß zum Start des Weltcups in Ruhpolding erneut eine Staffel auf dem Programm. Die 31-jährige Preuß will nach guten Vorstellungen in Oberhof den Aufwärtstrend bei ihrem Heimrennen in Ruhpolding fortsetzen. Klar favorisiert sind die Französinnen, die in Oberhof einen überlegenen Start-Ziel-Erfolg feierten. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr.

Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin wollen bei der Eiskunstlauf-EM in Sheffield Gold holen. Im Kurzprogramm der Paare um 14.00 Uhr soll dafür der Grundstein gelegt werden. Das deutsche Duo gewann die EM schon 2025 und wird auch bei den Olympischen Spielen zu den deutschen Medaillenhoffnungen zählen.

Gastgeber Marokko kämpft beim Afrika-Cup um 21.00 Uhr gegen Nigeria um den Einzug ins Finale. Das nigerianische Team um Stürmer Victor Osimhen gilt dank einer überragenden Teamleistung im Viertelfinale gegen Algerien als Turnierfavorit. Im zweiten Halbfinale um 18.00 Uhr duellieren sich zuvor Senegal und Ägypten.