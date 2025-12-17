Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 17. Dezember

FUSSBALL: Champions League: Wolfsburg und Bayern kämpfen ums Viertelfinale

HANDBALL: Gislason gibt deutschen EM-Kader bekannt

TENNIS: Engel startet als erster Deutscher in die Next Gen Finals

FUSSBALL: In der Champions League der Frauen startet um 21.00 Uhr der letzte Spieltag: Bayern München und der VfL Wolfsburg wollen in der Königsklasse unter die Top vier, im Kampf um den direkten Viertelfinaleinzug brauchen beide einen Heimsieg. Dabei müssen die Münchnerinnen im Spiel gegen Valerenga Oslo eine Pflichtaufgabe lösen, während die Wölfinnen mit dem FC Chelsea die härtere Nuss zu knacken haben.

HANDBALL: Nach dem WM-Rausch der Frauen geht der Blick zu den Männern, Bundestrainer Alfred Gislason gibt am Mittwoch seinen EM-Kader bekannt. Wer steht im Januar in Dänemark, Schweden und Norwegen für Deutschland auf der Platte? Wird Kai Häfner für den rechten Rückraum nominiert? Welche Youngster dürfen mit? Ab 11.00 Uhr gibt es die Antworten.

TENNIS: Justin Engel geht voller Elan in die Next Gen Finals. Ab 13.00 beginnt das Event in Saudi-Arabien für ihn mit einem Duell gegen den Belgier Alexander Blockx. "Ich genieße es und ich will mich qualifizieren für das Halbfinale", sagt Engel, der als erster Deutscher beim Jahresabschluss der besten Jungprofis antritt.