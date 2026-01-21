Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 21. Januar

FUSSBALL: Bayern und Frankfurt in der Champions League

TENNIS: Zverev in der zweiten Runde gefordert

FUSSBALL: Zum Abschluss des siebten Spieltags der Champions-League-Ligaphase will Eintracht Frankfurt mit einem Sieg gegen Qarabag Agdam (18.45 Uhr) die Chance auf die Play-offs wahren. Der FC Bayern kann gegen Union Saint-Gilloise (21 Uhr) den Einzug ins Achtelfinale so gut wie perfekt machen. Die Münchner müssen jedoch ohne einen Teil ihrer Fans auskommen, nachdem die UEFA wegen des Pyro-Einsatzes im Spiel gegen Sporting Lissabon eine Strafe verhängte.

TENNIS: Alexander Zverev trifft am Vormittag (8.30 Uhr) in seinem Zweitrundenmatch bei den Australian Open auf den Weltranglisten-52. Alexandre Müller. Der Franzose hatte in der ersten Runde Lokalmatador Alexei Popyrin besiegt. Für Yannick Hanfmann steht in der Nacht ein Highlightmatch an: Die Nummer 102 im ATP-Ranking bekommt es mit dem Weltranglistenführenden Carlos Alcaraz zu tun.