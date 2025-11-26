Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 26. November

FUSSBALL: Bayern reisen zu Arsenal - Frankfurt gegen Bergamo

HANDBALL: Deutschland startet in die Heim-WM

SKISPRINGEN: Weltcup in Falun: DSV-Adler auf der Großschanze

FUSSBALL: Den ersten ganz großen Test hatten die Bayern schon Anfang November in Paris eindrucksvoll bestanden, nun wartet das nächste Highlight: In der Champions League tritt der deutsche Rekordmeister beim FC Arsenal an. Der Erste reist also zum Zweiten, um 21.00 Uhr steigt das ultimative Gipfeltreffen in der Königsklasse. Zeitgleich kämpft Eintracht Frankfurt gegen Atalanta Bergamo um einen wichtigen Heimsieg im Rennen um die Teilnahme an der K.o.-Phase.

HANDBALL: Die Vorfreude ist groß, am Mittwochabend ist es nun endlich so weit: Deutschlands Handballerinnen starten mit dem Spiel gegen Island (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) in ihre Heim-WM. Vor mehr als 6000 Fans in Stuttgart beginnt die Medaillenjagd, danach ist das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen Uruguay (Freitag) und Serbien (Sonntag) gefordert - in diesen ersten Spielen ist Deutschland jeweils klarer Favorit, die maximale Ausbeute ist das Ziel.

SKISPRINGEN: Der Weltcup der Skispringer ist weiterhin im schwedischen Falun zu Gast. Einen Tag nach dem Springen von der Normalschanze geht es ab 15.10 Uhr mit dem Wettbewerb von der Großschanze weiter. Der Blick dürfte sich erneut auf den Japaner Ryoyu Kobayashi sowie die starke Konkurrenz aus Slowenien und Österreich richten - aus deutscher macht Felix Hoffmann bislang eine gute Figur.