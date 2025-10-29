Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 29. Oktober

FUSSBALL: DFB-Pokal: Bayern in Köln, Stuttgart in Mainz gefordert

TENNIS: Titelverteidiger Zverev steigt in Paris ein

FUSSBALL: Bundesliga-Tabellenführer Bayern München ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim starken Aufsteiger 1. FC Köln gefordert (20.45). Letztmals erreichte der Rekordcupsieger 2020 das Endspiel in Berlin. Titelverteidiger VfB Stuttgart muss ebenfalls auswärts beim Ligarivalen FSV Mainz 05 ran (18.00), zeitgleich spielt Vizemeister Bayer Leverkusen beim formstarken Zweitligisten SC Paderborn um den Einzug in die Runde der besten 16.

TENNIS: Alexander Zverev beginnt seine Titelverteidigung beim ATP-Masters in Paris. Gegner des Weltranglistendritten in der zweiten Runde ist der 46 Plätze schlechter klassierte Argentinier Camilo Ugo Carabelli. Das einzige bisherige Duell gewann der Hamburger Zverev im Mai beim Sandplatz-Masters in Rom in zwei Sätzen.