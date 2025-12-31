Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 31. Dezember 2025

Vor dem traditionsreichen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wartet am letzten Tag des ausgehenden Jahres die Qualifikation auf Tournee-Spitzenreiter Domen Prevc, die deutschen Hoffnungsträger Felix Hoffmann und Philipp Raimund und Co. Los geht es auf der Olympiaschanze um 16.30 Uhr.

Nach zwei starken Auftritten zum Auftakt der Tour de Ski geht Coletta Rydzek als Gesamtdritte ins Massenstartrennen der Frauen über 5 km (14.30 Uhr) in Toblach. Zuvor sind ab 11.30 Uhr die Männer dem den norwegischen Dominator Johannes Hösflot Kläbo ebenfalls im Massenstart an der Reihe.