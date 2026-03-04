Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 4. März

FUSSBALL: Leverkusen beim HSV gefordert

HANDBALL: Vizeweltmeisterinnen wollen EM-Ticket

FUSSBALL: Bayer Leverkusen steht am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Nachholspiel beim Hamburger SV unter Druck. Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Begegnungen können sich die Rheinländer im Rennen um einen der vier Champions-League-Plätze nur durch einen Sieg wieder in Schlagdistanz zum Spitzenquartett bringen. Die Gastgeber hingegen wollen durch eine erfolgreiche Wiedergutmachung für die 1:2-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen RB Leipzig ihren Sicherheitsabstand auf die Abstiegsplätze vergrößern.

HANDBALL: Die deutschen Handballerinnen starten gut drei Monate nach Silber bei der Heim-WM in die heiße Phase der EM-Qualifikation. Durch Siege am Mittwoch (18.00 Uhr/Dyn) in Celje gegen Gastgeber Slowenien sowie am Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben Maxx und Dyn) in Heidelberg kann sich das noch ungeschlagene Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bereits die Teilnahme an der EM-Endrunde am Jahresende sichern.