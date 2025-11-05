Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 5. November

FUSSBALL: BVB vor Wiedersehen mit Haaland

EISHOCKEY: DEB-Frauen starten in den Deutschland Cup

FUSSBALL: Auf Borussia Dortmund wartet in der Champions League eine ganz schwierige Aufgabe. Beim Wiedersehen mit Erling Haaland fordert der Bundesligist den englischen Spitzenklub Manchester City heraus und hat auf der Insel das Ziel, auch im vierten Königsklassenspiel ungeschlagen zu bleiben. Die Erinnerungen an das bislang letzte Duell mit dem früheren BVB-Stürmer Haaland sind unschön, vor drei Jahren hatte die norwegische Tormaschine Dortmund kurz vor Schluss mit einem Treffer um einen Punktgewinn gebracht. Bayer Leverkusen tritt bei Benfica Lissabon an, beide Spiele beginnen um 21.00 Uhr.

EISHOCKEY: Als Titelverteidigerinnen treten die deutschen Eishockey-Frauen beim Deutschland Cup an, und das Ziel in Landshut ist klar. "Es gibt keine Ausrede, wenn wir den Titel nicht verteidigen", sagte Nationalspielerin Laura Kluge vor dem Auftakt. Erster Gegner beim Vier-Länder-Turnier, das zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Italien dient, ist Frankreich. Der Puck fällt um 19.30 Uhr.