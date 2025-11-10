Die Sport-Höhepunkte am Montag, 10. November

Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg (12.00) zur Lage der Nationalmannschaft vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen in Luxemburg am Freitag sowie gegen den direkten Konkurrenten Slowakei am 17. November.

Die Italiener stehen am zweiten Turniertag der ATP Finals in Turin im Fokus. Nachrücker Lorenzo Musetti trifft am Nachmittag auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, am Abend (nicht vor 20.30 Uhr) startet der Weltranglistenerste Jannik Sinner seine Titelverteidigung gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime.