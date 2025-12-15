Die Sport-Höhepunkte am Montag, 15. Dezember

Der frühere Junioren-Weltmeister Max Hopp ist erstmals seit fünf Jahren wieder bei der Darts-WM in London als Teilnehmer dabei. Sein Gegner in der ersten Runde am Abend (20.10 Uhr) ist der Engländer Martin Lukeman. Bereits in der Nachmittagssession ist Ex-Weltmeister Peter Wright aus Schottland gegen Noa-Lynn van Leuven aus den Niederlanden gefordert.

Manchester United hat schwierige Zeiten hinter sich, in dieser Saison zeigt der Trend beim englischen Rekordmeister aber wieder zart aufwärts. Ein Sieg gegen AFC Bournemouth (21.00 Uhr), und die Red Devils setzen sich im Kreis der Champions-League-Anwärter in der Premier League fest.