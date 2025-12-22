Die Sport-Höhepunkte am Montag, 22. Dezember

SKI ALPIN: Letzter Slalom des Jahres in Alta Badia

DARTS: Clemens will in Runde drei

SKI ALPIN: Im letzten Männer-Slalom des Jahres ruhen die deutschen Hoffnungen einmal mehr auf Linus Straßer. Der 33-Jährige wartet im Olympiawinter noch auf seine erste Podestplatzierung und will im italienischen Alta Badia angreifen. Favoriten sind aber andere. Der erste Lauf startet um 10.00 Uhr.

DARTS: In London steht der zwölfte Tag der Darts-WM an - und Gabriel Clemens würde auch nach Weihnachten gerne auf die Bühne des Ally Pally zurückkehren. Der Saarländer und WM-Halbfinalist von 2023 kämpft gegen den Niederländer Wessel Nijman im zweiten Match der Nachmittagssession (ab 13.40 Uhr) um den Einzug in die dritte Runde. Ein weiteres Highlight am Montag: Der Weltranglistenzweite Luke Humphries trifft am Abend auf den 71 Jahre alten "Darts-Opa" Paul Lim.