Die Sport-Höhepunkte am Montag, 24. November

Nächster Doppelspieltag für den Titelverteidiger: Das deutsche Curling-Team, das am Sonntag gegen die Schweiz den ersten Sieg in der Gruppenphase eingefahren hat, trifft bei der EM im finnischen Lohja um 12.00 Uhr auf Italien und um 20.00 Uhr auf Dänemark. Im Vorjahr war die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz an gleicher Stelle völlig überraschend zum Titel gestürmt.

Ab dem 11. Dezember fliegen im Londoner Ally Pally wieder die Pfeile. Mehr Teilnehmer, mehr Preisgeld und ein leicht veränderter Modus - doch bevor die Darts-WM losgeht, steht zunächst die Auslosung an. Mindestens acht deutsche Teilnehmer sind dabei, weitere könnten beim letzten Qualifikationsturnier unmittelbar vor der Auslosung folgen. Wer bekommt machbare Aufgaben? Für wen gibt es ein Hammer-Los wie etwa Weltmeister Luke Littler? Los geht es um 17.30 Uhr.