Die Sport-Höhepunkte am Montag, 29. Dezember 2025

SKISPRINGEN: Erstes Tourneespringen steigt in Oberstdorf

SKILANGLAUF: Klassiker bei der Tour de Ski

SKISPRINGEN: Lebt der Traum vom ersten deutschen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee seit Sven Hannawald vor 24 Jahren weiter? Oder platzen frühzeitig alle Hoffnungen von Philipp Raimund und dem Rest der DSV-Adler. Das wird sich beim Auftaktspringen in Oberstdorf zeigen. Vor rund 25.500 Fans geht es im ausverkauften Stadion am Schattenberg um 16.30 Uhr mit dem ersten Durchgang los.

SKILANGLAUF: Am zweiten Tag der Tour de Ski finden in Toblach/Südtirol die ersten Distanzrennen statt. Zunächst sind die Männer über 10 km im Klassikstil im Einsatz (11.45 Uhr), danach laufen die Frauen ihren Klassikzehner (14.45). Nach den beiden Rennen wird es im Gesamtklassement schon deutlichen Tendenzen geben.