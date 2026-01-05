Die Sport-Höhepunkte am Montag, 5. Januar 2026

SKISPRINGEN: Qualifikation für Tournee-Finale

TENNIS: Deutschland beim United Cup gegen Polen

SKISPRINGEN: Die Spannung steigt. Nach dem dritten Springen in Innsbruck biegt die Vierschanzentournee auf die Zielgerade ein. In der Qualifikation in Bischofshofen wollen aus deutscher Sicht vor allem Philipp Raimund und Felix Hoffmann ein Zeichen setzen, für Andreas Wellinger und Karl Geiger geht es wohl erneut nur darum, das Tournee-Finale überhaupt zu erreichen. Gesprungen wird ab 16.30 Uhr.

TENNIS: Nach dem Auftaktsieg gegen die Niederlande will das deutsche Team beim United Cup in Australien in der Erfolgsspur bleiben. Auch gegen Polen ab 7.30 Uhr sind die Augen auf Topspieler Alexander Zverev gerichtet, der beim 7:5, 6:0 gegen Tallon Griekspoor einen guten Start ins neue Jahr erwischte. Vor zwei Jahren hatte Deutschland das Nationenturnier gewonnen.