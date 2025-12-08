Die Sport-Höhepunkte am Montag, 8. Dezember

Ein alter Bekannter ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Beim FSV Mainz 05 wird Urs Fischer als neuer Trainer offiziell vorgestellt. Der frühere Union-Coach tritt beim Tabellenschlusslicht die Nachfolge des entlassenen Bo Henriksen an. Die Pressekonferenz mit dem Schweizer in Mainz beginnt um 16.30 Uhr.

Finden die Philadelphia Eagles zurück in die Erfolgsspur? Der Titelverteidiger ist in der Football-Profiliga NFL nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie im Monday Night Game bei den Los Angeles Chargers gefordert. Die Partie beginnt in der Nacht zu Dienstag um 2.15 Uhr.