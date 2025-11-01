Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 1. November

FUSSBALL: Bayern wollen Rekord ausbauen

FUSSBALL: Schalke auf dem Prüfstand

FUSSBALL: In der Fußball-Bundesliga steht am Samstag die Fortsetzung des neunten Spieltages auf dem Programm. Dabei will Titelverteidiger Bayern München im abendlichen Topspiel gegen seinen Meister-Vorgänger Bayer Leverkusen seinen europäischen Startrekord von 14 Pflichtspielsiegen weiter ausbauen. Bereits am Nachmittag kämpfen RB Leipzig und der VfB Stuttgart im Duell der Münchner Topverfolger um weiteren Anschluss zu den Bayern. Unterdessen hoffen im Tabellenkeller das noch sieglose Schlusslicht Borussia Mönchengladbach gegen den FC St. Pauli und der Tabellenvorletzte 1. FC Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt auf einen ersten Schritt au der Abstiegszone. In weiteren Begegnungen treffen der FSV Mainz 05 und Werder Bremen sowie Union Berlin und der SC Freiburg aufeinander.

FUSSBALL: Schalke 04 ist in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag erstmals im Saisonverlauf als Tabellenführer gefordert. Die Königsblauen müssen beim Karlsruher SC Farbe bekennen und wollen ihre Spitzenposition festigen. In der erweiterten Spitzengruppe will Karlsruhes Tabellennachbar Darmstadt 98 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zumindest den Sichtkontakt zu den Topmannschaften wahren. In einem Hochrisikospiel treffen außerdem Hertha BSC und Aufsteiger Dynamo Dresden aufeinander. Ein Traditionsduell liefern sich die ehemaligen Meister 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig.