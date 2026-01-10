Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 10. Januar 2026

Die deutsche Box-Hoffnung Agit Kabayel bekommt es auf dem Weg zum erhofften WM-Kampf im Schwergewicht in Oberhausen mit Damian Knyba zu tun. Der 33-jährige Kabayel wird dank seiner makellosen Bilanz von 26:0 Siegen auf Weltranglistenplatz drei geführt und steigt als klarer Favorit in den Ring. Sein Konkurrent Knyba, ein 29-jähriger Pole, belegt mit einer Bilanz von 17:0 Weltranglistenplatz 38. Der Kampf soll gegen 22 Uhr beginnen.

Nach seinem zweiten Platz im Sprint geht Philipp Nawrath in der Verfolgung in Oberhof auf die Jagd nach einem weiteren Podestplatz. Der 32-Jährige war am Donnerstag nur 13 Sekunden hinter dem Italiener Tommaso Giacomel ins Ziel gekommen. Die kleine Lücke gilt es, im Verfolger ab 12 Uhr zu schließen. Ab 14.25 Uhr kämpft anschließend die deutsche Frauen-Staffel um Franziska Preuß um eine Top-Platzierung.

Zum Topspiel des 16. Spieltags der Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen um 18.30 Uhr den Pokalsieger VfB Stuttgart. Die drittplatzierte Werkself muss beim Restart der Liga auf ihre Youngster Ibrahim Maza und Christian Kofane verzichten, die beim Afrika-Cup im Einsatz sind. Zuvor kehrt um 15.30 Uhr Trainer Urs Fischer mit Mainz 05 an seine alte Wirkungsstätte, die alte Försterei von Union Berlin, zurück.