Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 13. Dezember

Derby am Rhein: Bayer Leverkusen hofft im Topspiel gegen den 1. FC Köln auf einen Sieg, um den vierten Platz in der Fußball-Bundesliga zu verteidigen. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Der FC sucht nach nur zwei Punkten aus vier Spielen weiter nach seiner Form - und droht, vom vermeintlich sicheren achten Platz abzurutschen. Der 1. FC Heidenheim kann von einer solch kurzen Anreise nur träumen, die Württemberger sind ab 15.30 Uhr im hohen Norden bei St. Pauli zu Gast. Für die beiden Tabellennachbarn geht um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Ohne Karl Geiger, dafür mit zwei Überfliegern gehen die deutschen Skispringer beim ersten Heimweltcup der Saison in Klingenthal an den Start. Die Hoffnungen des DSV-Teams ruht dabei vor allem auf Felix Hoffmann und Phillip Raimund. Letzterer will an seine starken Leistungen anknüpfen, der 25-Jährige sprang zuletzt in Wisla gleich zweimal aufs Podest.

Am Freitag holte Lindsey Vonn den 83. Weltcupsieg ihrer Karriere, 24 Stunden später kann sie Nummer 84 folgen lassen. Bei der zweiten Abfahrt in St. Moritz ist die Amerikanerin nach ihrem klaren Sieg erneut Favoritin. Los geht es um 10.45 Uhr.