Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 14. März

Im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga trifft Tabellenführer Bayern München am Samstagnachmittag auf den Sechsten Bayer Leverkusen (15.30). Leverkusen will im Kampf um die Champions League punkten, die Münchener wollen den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Zeitgleich debütiert Trainer Dieter Hecking beim VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund spielt gegen den FC Augsburg. Im Gastspiel des 1. FC Köln beim Hamburger SV (18.30) steht Trainer Lukas Kwasniok unter Druck. Der FC hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen.

Nach seinem Sieg beim ersten Sprintrennen der noch jungen Formel-1-Saison in Shanghai will George Russell nachlegen. Der Mercedes-Pilot ist auch beim Qualifying (8.00 Uhr) zum Großen Preis von China klarer Favorit.

Am vorletzten Tag der Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo kämpft Anna-Lena Forster um ihre dritte Goldmedaille. Im Slalom ist die Monoski-Fahrerin die Top-Favoritin. Im Para-Eishockey trifft die deutsche Auswahl im Spiel um Platz fünf auf Gastgeber Italien.

Beim Weltcup in Otepää/Estland stehen die Verfolgungsrennen an. Die Männer starten um 13.30, Philipp Nawrath hat nach seinem dritten Platz im Sprint die beste Ausgangsposition der Deutschen. Die Frauen starten um 16.00 in das Verfolgungsrennen über zehn Kilometer.